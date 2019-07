Kudlow: VS sleutelen niet aan waarde dollar

Kudlow zei in dat in een interview met nieuwszender CNBC. De regering van president Donald Trump is al langer bezorgd dat andere landen opzettelijk hun valuta verzwakken, om zo een betere concurrentiepositie te bemachtigen.

Valutadeskundigen zijn evenwel niet overtuigd door Kudlows verklaring. Zo stelde Jens Nordvig, oprichter van Exante Data, dat hij het bericht pas gelooft als hij van Trump zelf gehoord heeft dat de VS niet zullen overgaan tot maatregelen om de waarde van de dollar te verzwakken.