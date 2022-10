Beursblog: dempen van rentepijn stuwt Wall Street

Na de stevige dip in de vroege middag wist de AEX vrijdag het verlies geheel terug te dringen. Het nieuws dat een aantal Fed-leden minder comfortabel zou zijn over het ingeslagen rentepad in de VS gaf beleggers een steun in de rug. Vooral de chipfondsen en Arcelor droegen bij om het sombere tij te keren. Midkapper PostNL maakt een harde rit omlaag.

