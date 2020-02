Amazon kan levensmiddelen niet leveren in Italië

MILAAN (ANP) - Een piek in bestellingen voor het laten bezorgen van boodschappen in Noord-Italië zorgt voor problemen bij Amazon. De luxe bezorgdienst Amazon Prime Now moet klanten in Milaan en Turijn nee verkopen. Reden is een grote stijging van de bestellingen wegens de uitbraak van het coronavirus, meldden Italiaanse media.