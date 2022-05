’Hofnar bevordert bedrijfscultuur’

In het AFAS-paleis in Leusden, waar hoofdkantoor en theaterzaal in één fonkelend gebouw zijn samengebracht, vond deze week de Big Improvement Day (BID) plaats, met bijbehorend diner. Volgens de BID-gedachte kreeg aan tafel de een na de ander met vernieuwende oplossingen een spreekmoment. Een originele vernieuwing bleek praktijk bij de gastheer zélf.

„Wij zijn de hofnarren”, zei Jort Verhage (19) naast Juri Hoedemakers (34). „We stappen binnen zonder te kloppen.” Bereiden zij zich voor op de vergaderingen die ze komen becommentariëren? „Nee, hoor.” En ze zullen de directie toch wel laten uitspreken? „Hoeft niet.”

Alles durven zeggen

Bas van der Veldt, de AFAS-topman die zichzelf omschrijft als ’eindbas’, verklaarde: „De cultuur moet bij ons zo transparant en open zijn, dat iedereen alles durft te zeggen.” Beide narren zijn zzp’er en komen ook bij andere bedrijven. Ook daarin zijn zij bij het softwarebedrijf uniek: „Ik geloof niet in outsourcen”, lichtte Van der Veldt toe. „Als je bijvoorbeeld de schoonmakers van buiten haalt dan werken ze eigenlijk nergens écht. Beide hofnarren gaan gewoon mee met de bedrijfsuitjes van AFAS, bijvoorbeeld.

Het diner werd niet alleen opgeluisterd door toppianist Jan Vayne maar ook door conservatoriumstudente Diana (20), met Rina (19) aan de vleugel. Beiden zijn voor het geweld gevlucht uit Kiev en konden werk vinden als barista. „Nu kunnen ze een prepaid telefoonkaart bij de supermarkt kopen, om naar huis te bellen”, zei evenementmanager Ziggy Jakobs, die voor hen kon bemiddelen.

Zangeres Diana en Rina uit Kiev aan de vleugel. Ⓒ Foto De Telegraaf

„We hebben hier aan de overkant een pand gekocht, waar we vanaf eind deze maand 200 Oekraïners kunnen opvangen”, zei Bas’ echtgenote Lucia van der Veldt-Roelofs.

Bezwaartermijn

Allerlei onderwerpen kwamen ter sprake, van de huishoudens die teruglopen van gemiddeld meer dan drie naar ternauwernood twee personen en wat dat betekent voor de nieuwbouw, tot de problemen met tijdrovende vergunningaanvragen en inspraakprocedures. „Waarom kunnen we de bezwaartermijnen in ons land niet halveren?”, vroeg prijsvergelijker Ben Woldring zich af. „Het zou ervoor zorgen dat projecten twee keer zo snel tot stand komen!”

Patrick Banis (l.), directielid van ambtenaren-arbeidsbureau CAOP, met Arno Nienhuis, bestuurder van LinkedIn. Beiden hadden de arbeidsmarkt allang inzichtelijker en sneller willen maken door de combinatie van data. ,,Maar de gemeenten stellen wel honderd vragen”, verzuchtte Nienhuis. Ⓒ Foto De Telegraaf

Kees Kruythoff, van vegan-voedingsbedrijf LiveKindly, had het over de 1,4 miljard kippenvleugels die in de VS tijdens één Super Bowl op gaan. „700.000 kuikens!” Hij maakt chickenwings die niet van vlees zijn, maar er wel zo uitzien. „Dat is nog steeds belangrijk.”

Marie-Claire van Hessen met vader Ralph van Hessen (l.) en Kees Kruythoff (r.) met haar broer Jochum van Hessen, ondernemer van Energy Up dat mensen laat bewegen. Ⓒ Foto De Telegraaf

„Weet je nog, dat alles vegan werd in het Artis-restaurant?”, vroeg pr-ondernemer Marie-Claire van Hessen hem. Zij is de dochter van Ralph van Hessen: 7de grote gangmaker van de BID. „Nadat de vegan-lijn bekend werd, bleven bezoekers weg”, vervolgde ze. „De saucijzenbroodjes kwamen terug en het begon weer te lopen. Maar niemand wist, dat de saucijzenbroodjes vegan waren!”

Soms is het wellicht ook goed dat er geen bedrijfsnar is die openheid biedt...