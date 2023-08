Ook domper autobezitter bij benzinepomp: volgooien tank weer stuk duurder

De benzineprijs zat in de voorbije weken stevig in de lift. Met een adviesprijs van €2,22 per liter is het hoogste niveau sinds medio 2022 weer aangetikt. Eind juni lag de adviesprijs nog ruim onder de €2.

De stevige opmars van de prijzen bij de pomp gaat hand in hand met de gang van zaken op de oliemarkten. De zogeheten Brent-prijs heeft de weg omhoog stevig ingeslagen tot ruim boven de $85 per vat. Het zwarte goud maakte in juni nog een sterk terugtrekkende beweging met een duikeling onder de $70 per vat mede vanwege de vrees voor een aanstaande recessie.

Hans van Cleef, energie-econoom bij consultant Publieke Zaken, benadrukt dat vooral door de groei bij opkomende landen in Azië de vraag naar olie gestaag oploopt.

OPEC

Ook wijst hij op de verdere productieverlaging door oliekartel OPEC en bondgenoten die een prijsopdrijvend effect heeft. De aanhoudende daling van de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden laat verder een verhoging van de economische activiteiten in de VS zien en daarmee een aantrekkende vraag naar olie.

Het vervallen van de accijnsverlaging begin juli heeft de benzineprijs eveneens omhoog gestuwd. Autobezitters moesten daardoor weer bijna €0,14 per liter extra neerleggen bij tankstations.

Bij lokale onbemande tankstations is het leed bij tanken iets minder groot. Het verschil met de benzineprijzen langs snelwegen kan flink oplopen, maar een prijs onder de €2 per liter is bijna niet meer te vinden.

Van Cleef ziet eveneens dat het verschil tussen de gasprijzen in Europa en Azië verder aan toenemen is. Het leidt er volgens hem toe dat Europese LNG-importen afnemen, en veel tankers doorvaren richting Azië. „Met opnieuw een periode van onderhoud aan de Noorse gasinfrastructuur voor de boeg, vallen nieuwe grote prijsbewegingen bij de gasprijzen niet uit te sluiten.”