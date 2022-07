Premium Het beste van De Telegraaf

De verbouwing van Nederland Wonen en winkelen in Zaandam: ’Dat mag best een beetje truttig en lelijk’

Kees en Angèle Spaander wonen al 47 jaar op de Zuiddijk en houden sinds een paar jaar alpaca’s. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Zaandam - Zo’n anderhalve kilometer slingert de Zuiddijk van Zaandam centrum naar Zaandam-Zuid, parallel aan de Zaan. Wie over de dijk loopt ziet goed onderhouden, groen geverfde Zaanse huisjes ’anno 1750’ en ’anno 1800’, afgewisseld met strakke nieuwbouw. Verhipping en verval strijden hier om voorrang. Want er zijn ook scheefgezakte woningen met afgebladderde kozijnen, ’op last van de gemeente’ dichtgetimmerde panden en leegstaande winkels. Voor bewoners en ondernemers kan de opknapbeurt van de Zuiddijk niet snel genoeg. Maar veel vertrouwen hebben ze er niet in. „We horen al jaren over plannen.”