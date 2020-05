’Britten kijken naar Rotterdam als alternatief voor Calais’

De Britse regering zou zich bewust zijn van de afhankelijkheid van Calais. Vanwege de noodzakelijke leveringen voor onder meer medische goederen door de coronacrisis willen de Britten niet te afhankelijk zijn van de Franse haven. Zeker niet nu de onderhandelingen over de brexit voor frictie zorgen. Franse vissers zouden vanwege de moeizame onderhandelingen over viswateren al gedreigd hebben Calais te blokkeren. Ook stakingen van Franse havenwerkers zouden goederenstromen vanuit Calais in de weg kunnen zitten.

De regering Johnson zou de capaciteit van andere havens, zoals die van Harwich en Felixstowe willen uitbreiden, zodat er meer alternatieve routes beschikbaar zijn. Naast Rotterdam wordt ook naar betere verbindingen met Belgische zeehavens gekeken als een soort van bypass voor Calais.