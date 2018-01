Ongenoegen over spaartaks blijft

De nieuwe Box 3-belasting – vorig jaar officieel ingevoerd, dit jaar voor het eerst zichtbaar bij de belastingaangifte – is veruit de grootste fiscale wijziging in het nieuwe jaar. In plaats van het fictieve rendement van 4% dat iedereen geacht wordt te halen, komen er drie schijven. Het heffingsvrij vermogen gaat iets omhoog, naar €25.000. Bij de aangifte over 2018 is de eerste €30.000 heffingsvrij.

De fiscus neemt vervolgens aan dat iedereen met een klein vermogen een rendement van 2,87% maakt. In de tweede schijf, tot bijna een miljoen, gaat de Belastingdienst uit van 4,6%. De hoogste vermogens komen op een fictief rendement van 5,39%. Over die rendementen wordt vervolgens – net als in het oude stelsel – 30% belasting geheven.

Wie minder dan €245.000 aan box 3-vermogen heeft, betaalt onder het nieuwe regime minder belasting, heeft de Consumentenbond berekend. Maar iemand met €50.000 aan spaargeld op een rekening met 0,05% rente – het tarief van de drie grote banken – betaalt bijna tien keer meer vermogenstaks dan dat hij rente op zijn spaarcenten krijgt.

Aan de andere kant staat de (conservatieve) belegger, die hetzelfde bedrag in een indexfonds stopt. Zijn rendement is het tienvoudige van wat hij moet betalen.

Onder meer de Bond van Belastingbetalers en diens vaste adviseur, fiscalist Cor Overduin, hebben ook het nieuwe systeem al van de hand gewezen. Ze moeten nog even geduld hebben: een vermogensrendementsheffing die rekening houdt met werkelijk rendement wordt niet voor 2022 verwacht.

Pleegkinderen

Er verandert in 2018 nog meer op fiscaal gebied. Zo hoeven pleegouders en hun meerderjarige pleegkinderen niet meer verplicht elkaars fiscaal partner te zijn. Daarmee komt een einde aan de situatie dat pleeggezinnen vanaf de achttiende verjaardag van het pleegkind minder toeslag krijgen, omdat de inkomens ineens bij elkaar worden opgeteld. Pleegouders en -kinderen die geen fiscaal partner meer willen zijn, moeten dat bij de fiscus aangeven.

Accijns

Ook in 2018 niet het goede voornemen om met roken te stoppen? Sla dan nog snel wat rookwaren in. Vanaf 1 april volgend jaar wordt een peuk opsteken weer iets duurder: door de verhoging van de accijns stijgt de prijs van een pakje sigaretten 18 cent (inclusief btw). De prijs van een 40 gram shag gaat met 36 cent omhoog.

Automobilisten kunnen de schatkist een hak zetten met een tankbeurt op oudjaarsdag: de accijns op benzine gaat van 77 naar 78 cent per liter. De belasting op diesel en LPG blijft gelijk.

Ouderen

Onder de streep houden veel ouderen met een aanvullend pensioen straks iets minder over, maar het had veel erger kunnen zijn. De ouderenkorting voor senioren met een lager inkomen wordt verhoogd naar €1418.

Gokkers

Wie in 2018 een prijs in de loterij of het casino wint, heeft alsnog een beetje pech: de kansspelbelasting gaat omhoog. Tijdelijk, is de bedoeling, totdat er een nieuwe Kansspelwet is. Dat zou op 1 januari 2019 het geval moeten zijn. Tot die tijd neemt de overheid 30,1% van de prijs, in plaats van de gebruikelijke 29%.

Ex-partners

Tot nu toe telden bij een scheiding de inkomens van de ex-partners over het hele jaar mee bij het bepalen van zaken als huur- en zorgtoeslag. Oneerlijk, als je halverwege het jaar scheidt en dus maandenlang van één inkomen moet leven. Dat wordt rechtgezet: als de vertrekkende partner na de scheiding minstens 10% meer inkomen heeft, mag de ’achterblijver’ aan de fiscus vragen om maar één inkomen mee te tellen.