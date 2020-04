Alumexx wil branchegenoot overnemen

Etten-leur - Ladderspecialist Alumexx staat op het punt om een niet nader genoemde branchegenoot over te nemen. De beursgenoteerde onderneming heeft daarvoor naar eigen zeggen een intentieverklaring getekend. Het enige wat Alumexx over de over te nemen partij zegt is dat het gaat om een Nederlandse leverancier van alle soorten klimmaterialen voor onder meer de bouw en industrie, die vooral online zijn spullen slijt.