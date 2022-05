Premium Het beste van De Telegraaf

Ziggo ondanks verlies 23.000 klanten: ’Laten gaan Formule 1 was juiste beslissing’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Het verlies van de Formule 1-rechten heeft Ziggo zo’n het afgelopen kwartaal 23.000 klanten gekost, maar is financieel de juiste beslissing geweest. Dat zegt Ritchy Drost, cfo van de VodafoneZiggo, in een toelichting op de cijfers over het eerste kwartaal.