Column: zorgen en optimisme over onze economie

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

4,5 procent. Zo hoog was de economische groei in Nederland vorig jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ondanks inflatiepercentages die we in decennia niet hadden meegemaakt, behoorlijke somberheid (mede door die inflatie), de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en fors opgelopen rentes, deed de economie het prima.