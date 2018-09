Industrie eurozone groeit door

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied kwam uit op een stand van 60,6, gelijk aan de voorlopige raming. Economen hadden gemiddeld al gerekend dat dat ook de definitieve stand zou worden. In november was de index nog op 60,1 uitgekomen. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

Ook in Duitsland groeide de industrie door. De inkoopmanagersindex bereikte daar een waarde van 63,3. In november was de graadmeter op 62,5 uitgekomen.