’Steun houdt 3800 zombiebedrijven in leven’

Het bureau voorspelt het aantal faillissementen op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). „Door de crisis is het bbp gedaald en onder normale omstandigheden leidt dat tot een verhoging van het aantal faillissementen”, licht data-analist Barry de Goeij van Altares Dun & Bradstreet toe.

Verschil

Van januari 2019 tot januari 2020 zijn 3656 bedrijven failliet gegaan, terwijl het datamodel er 4055 had voorspeld. Van oktober 2019 tot oktober 2020 zijn 3422 bedrijven failliet gegaan waar het model er 5161 had voorspeld. „Het is een statistisch model, dus er zit altijd verschil in, maar het is heel opvallend dat het verschil toeneemt naarmate de crisis langer duurt en bedrijven steun krijgen.”

Het aantal bedrijven dat van januari 2019 tot oktober 2020 failliet is gegaan, ligt 3801 lager dan het rekenmodel van Altares Dun & Bradstreet voorspelt. Het bureau verwacht dat deze bedrijven alsnog massaal kopje-onder gaan zodra de overheidssteun wegvalt. Wanneer deze tsunami zich voltrekt, is volgens De Goeij lastig te voorspellen. „Als de steunmaatregelen nog sterker ingeperkt worden.”

Tweede golf

Daarnaast verwacht het onderzoeksbureau een tweede klap op de economie nu de ’tweede golf’ zijn intrede heeft gedaan. Op basis van het in juni geschetste scenario van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), worden er in de twaalf maanden vanaf oktober 2020 maar liefst 14.789 faillissementen verwacht. Dat aantal ligt ruim 3.300 faillissementen hoger dan bij een single dip.

Behalve dat het absolute aantal faillissementen bij de double dip hoger is dan bij een single dip, zal er ook een snellere toename van het aantal faillissementen te zien zijn. Dat heeft onder meer te maken met de veel matigere groei van de economie in 2021 die bij een double dip voorspeld wordt. Volgens het onderzoek zijn transport, industrie, bouw en groothandel de meest risicovolle sectoren.