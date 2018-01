Verplicht gelijk loon voor IJslanders (m/v)

Elke organisatie met meer dan 25 werknemers moet zich aan de nieuwe wet houden, ook de IJslandse overheid zelf. De werkgevers worden gecontroleerd en krijgen, afhankelijk van of ze zich aan de wet houden of niet, een certificaat of een boete.

IJsland had al een wet om gelijke betaling aan mannen en vrouwen na te streven, maar daar zaten geen sancties aan verbonden. Het land staat niettemin al negen jaar op de eerste plaats van een lijst die het World Economic Forum bijhoudt op basis van man-vrouwgelijkheid. Op die lijst is Nederland het afgelopen jaar juist gekelderd.

In 2020 moet de IJslandse loonkloof helemaal zijn gedicht.