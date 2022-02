ACM: prijskaartje van occasion deugt te vaak niet

„De prijs is een van de belangrijkste kenmerken waar de consument zijn keuze op baseert. Hij moet erop kunnen vertrouwen dat hij de auto kan kopen voor de prijs in de advertentie. We zien nog te vaak dat dit niet klopt”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De ACM komt in actie na signalen van consumenten over onjuiste vermelding van prijzen van tweedehands auto’s. Zo was vaak de btw niet in de prijs opgenomen. Dat is wel verplicht voor autohandelaren. Daarnaast constateerde de ACM dat mogelijke overheidssubsidies, zoals subsidie voor elektrische voertuigen, al verwerkt waren in de prijs. Ook dit mag niet.

Regels

Van Houten: „Wij hebben dealers, platforms en andere betrokken partijen de afgelopen tijd gewezen op de regels. De regels zijn eenvoudig en niet nieuw. Bedrijven die nu nog in de fout gaan, kunnen een boete verwachten.”

Autoverkopers moeten in de advertenties de prijs inclusief btw en andere onvermijdbare kosten melden. Eventuele subsidies voor bijvoorbeeld elektrische auto’s, mogen niet in de verkoopprijs verwerkt zijn. Verder moet de prijs inclusief alle verplichte kosten de eerste prijs zijn die de consument ziet in de advertentie.