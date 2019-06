Bod om Hudson's Bay van beurs te halen

Het bod bedraagt 9,45 Canadese dollar in contanten, wat een premie is van 48 procent ten opzichte van de slotkoers van Hudson's Bay op de beurs in Toronto afgelopen vrijdag. Maandag werd de handel stilgelegd in het aandeel. In een verklaring stelt Baker dat Hudson's Bay te maken heeft met aanzienlijke uitdagingen, risico's en onzekerheden en dat deze het best kunnen worden aangepakt als het bedrijf niet meer aan de beurs is genoteerd. Hudson's Bay heeft een speciaal comité opgezet om het bod te beoordelen.

Hudson's Bay kondigde verder aan dat het zijn Europese bezittingen verkoopt voor 1,5 miljard Canadese dollar, omgerekend 1 miljard euro. Vorig jaar fuseerde Hudson's Bay zijn activiteiten in Europa in een samenwerkingsverband met de Oostenrijkse branchegenoot Sigma, die de bezittingen nu overneemt. De strategische focus van het bedrijf komt te liggen op Noord-Amerika.