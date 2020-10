Meer orders voor ASMI

De omzet van €314,6 miljoen en het bedrijfsresultaat van de maker van machines voor de chipindustrie was wel beter dan een jaar eerder en ook iets sterker dan analisten van te voren hadden ingecalculeerd. Ook is het bedrijf iets optimistischer over zijn vooruitzichten voor het huidige kwartaal dan de marktvorsers gemiddeld hadden opgeschreven.

De resultaten werden wat gedrukt door de dure euro, die volgens het bedrijf zorgde voor de helft van de omzetdaling. De €303 miljoen instroom voor het orderboek was wel hoger dan in het voorgaande kwartaal. Topman Benjamin Loh sprak van een ’exceptioneel sterke mix’ van producten die zijn bedrijf wist te verkopen, waardoor de brutowinstmarge op 49,9% kon uitkomen.