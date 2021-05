Grillig bitcoin krabbelt op na nieuwe verkoopgolf

Op cryptoplatform Coindesk kwam de bitcoin aanvankelijk zwaar onder druk te staan met een duikeling van meer 10%. Rond 08.00 uur (Nederlandse tijd) volgde een bescheiden herstel tot net boven de $36.000. Vrijdagochtend was de cryptomunt nog opgeveerd tot boven de $40.000.

De bitcoin laat sinds halverwege deze maand een zeer grillig beeld zien, waarbij de verkopers vooralsnog stevig de overhand hebben. Bij de nieuwe verkoopgolf vrijdagavond lijken de zorgen bij vooral institutionele beleggers dat het aanmaken van de cryptomunten te veel energie vraagt een rol te hebben gespeeld. Eerder deze maand haalde Tesla-topman Elon Musk de bitcon al hard onderuit door vraagtekens te zetten bij de schadelijke milieueffecten van de digitale munt.

Vrees rem in China

Ook de toegenomen vrees dat de Chinese centrale bank de handel in digitale munten stevig aan banden wil leggen, heeft de animo bij cryptobeleggers flink getemperd. De recente herhaling van de boodschap vanuit China dat digitale munten geen betaalmiddel zijn, werkte sterk negatief door op de waarde van de bitcoin. Ook andere centrale bankiers wijzen op de risico’s die gepaard gaan met de zeer volatiele en niet-gereguleerde cryptohandel.

Bekijk ook: Particulier voor eerst via beurs Euronext in cryptofondsen

In de eerste maanden van 2021 was er nog vuiltje aan de licht voor de bitcoin. Na een ongekende opmars tikte de digitale munt in april nog het hoogste niveau ooit aan van ruim boven $60.000. Daarbij wakkerde vooral Musk de cryptogekte flink aan door voor $1,5 miljard in de bitcoin te stappen en door toe te staan dat zijn auto’s ook met cryptomunten konden worden afgerekend. Inmiddels heeft hij daar al weer een streep door getrokken.