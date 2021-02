Honderd kerken per jaar in de verkoop

Aan de Amstel in Uithoorn, iets ten zuiden van Amsterdam, staat de voormalige hervormde Thamerkerk uit 1835 te koop. Ⓒ Foto Reliplan

Amsterdam - Het tempo waarin kerken worden verkocht, is opgelopen naar gemiddeld honderd per jaar. Over tien jaar is het in de moskeeën drukker dan in katholieke kerken, zo luiden voorspellingen. Door de coronacrisis dreigt de leegloop te versnellen.