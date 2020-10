’Ze gaat recht op haar doel af, poten in de modder’

De nieuwe NS-baas Marjan Rintel: ’Als ze eenmaal een richting inslaat, is ze daar niet meer van af te brengen’ Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

UTRECHT - De nieuwe NS-baas Marjan Rintel (53) zal haar eerste werkdag 1 oktober anders hebben voorgesteld. Haar personeel veegt via or en vakbonden massaal het in de zomer gelanceerde ’krimpplan’ van tafel.