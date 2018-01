Storing ING-app: klanten zien afschrijvingen niet

Klanten van ING hebben al uren last van een storing in de app van de bank. Ze klagen dat overboekingen niet of niet goed worden weergegeven. Ook klopt het saldo van veel appgebruikers niet.

Ook op de site van ING doen de problemen zich voor.

Volgens ING gaat het om een probleem in de software, niet in het systeem van de bank zelf. Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen de NOS dat er „met een groot team” aan een oplossing wordt gewerkt.