Fed-baas praat Wall Street omhoog

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. De brede S&P 500 ging tussentijds zelfs voor het eerst door de grens van 3000 punten. Beleggers verwerkten de woorden die Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, sprak voor het Huis van Afgevaardigden. Volgens hem staat de bankenkoepel gereed om in te grijpen waar nodig.