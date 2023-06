’Honderden euro’s besparen bij overstap naar vast energiecontract’

Wie nu een variabel contract heeft bij United Consumers, Vattenfall of Eneco kan gemiddeld €524 besparen op jaarbasis als zij overstappen naar een vast energiecontract, berekende de Vastelastenbond. Dit is een commercieel bedrijf dat dit soort overstappen regelt voor klanten die er een abonnement afsluiten. De bond vergeleek tien energieleveranciers. „De gemiddelde besparing is nog nooit zo hoog geweest”, zegt directeur Dirk-Jan Wolfert.

Als geen rekening wordt gehouden met het prijsplafond, dat nog tot 31 december van dit jaar van kracht is, kan de besparing zelfs oplopen tot €774. Zo’n 40% van de huishoudens gebruikt meer gas en/of stroom dan de hoeveelheid waarbij een prijsplafond geldt. Het is nu mogelijk de prijzen zelfs voor drie jaar vast te zetten voor tarieven die lager zijn dan het maximum uit het prijsplafond.

Boven plafond

Op dit moment liggen de de variabele tarieven van Oxxio, Delta, Eneco en Vattenfall boven het prijsplafond, aldus de Vastelastenbond. Delta, Eneco en Vattenfall duiken daar vanaf 1 juli aanstaande overigens wel flink onder. Wie een contract met variabele prijzen heeft, profiteert zo automatisch mee van de prijsdalingen in de markt.

Wie nu een energiecontract met vaste prijzen afsluit, kan ook weer loyaliteitsbonussen verdienen als het contract wordt uitgediend. Dit kan ook honderden euro’s zijn. Maar de boete die moet worden betaald als je het contract tussentijds toch wil opzeggen, is een stuk hoger.

Wie flexibel is, kan overigens ook flink besparen met een dynamisch energiecontract, waarbij de gasprijs per dag en de stroomprijs zelfs per uur kan verschillen. Hierdoor kan de energierekening maandelijks anders uitvallen. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Ook helpt het als je dan flexibel bent en bijvoorbeeld de elektrische auto kunt opladen als de stroom goedkoop is.