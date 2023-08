Uniper gaat tien jaar eerder over op groene stroom, ’€8 miljard investering’

De €8 miljard is een verdrievoudiging van het normale investeringsbudget. Uniper claimt daarin ’forse groei’ door investeringen te gaan behalen. Daaronder de productie van groene gassen zonder CO2-uitstoot. De bestaande opslagen worden verbouwd om er vluchtige waterstof uit zonne- en windenergie te kunnen bergen.

Bekijk ook: RWE en Uniper grijpen naast miljarden schadevergoeding in conflict over sluiting kolencentrales

Het Duitse concern zegt dinsdag zijn klanten in Nederland, waaronder de zware industrie, nutsbedrijven en systeembeheerders, in een hoger tempo dan eerder aangekondigd over te zetten op ’groene’ stroom en duurzaam geproduceerde gassen. Als voorwaarde noemt ceo Michael Lewis dat eerst zijn kolencentrale Datteln IV in Noordrijn-Westfalen is verkocht.

Gas blijft nodig

Komende jaren zal Uniper blijven leunen op gas en kolen naast duurzame stroom. „Het een kan niet zonder het ander als je zekerheid wilt”, aldus ceo Michael Lewis. Hij herhaalt dat Uniper niet meer investeert in kernenergie.

Uniper wil dat haar uitstoot in eigen installaties en die voor klanten in 2040 CO2-neutraal zijn. Dat is tien jaar eerder dan Uniper voorheen meldde. De Duitsers zijn behalve leveranciers van de stroom en gas ook handelsbedrijf in die grondstoffen. Ook daar wil de Uniper-top, waar de Nederlander Niek den Hollander inmiddels als cfo is opgevolgd door Carsten Poppinga, die ’groene’ slag maken.

Het zegt extra te investeren in nieuwe elektriciteitsproductie uit zonne- en windparken.

Bekijk ook: RWE en Uniper grijpen naast miljarden schadevergoeding in conflict over sluiting kolencentrales

Kolen nodig

Historische omslag kolencentrale Uniper. Ⓒ ANP/HH

Over zeven jaar moet de totale opwekking van energie voor 80% vrij zijn van schadelijke uitstoot. Uiterlijk in 2029 stopt het met kolenstook. In Nederland eiste het kabinet eerder dat kolencentrales sluiten, maar door de Russische inval in Oekraïne moesten deze centrales openblijven om Nederland voldoende energie te bieden.

De energiecrisis heeft bij Uniper diepe wonden geslagen en het bedrijf gedwongen zich aan te passen. Het behoorde tot de energiebedrijven in Europa die nauw verbonden waren met de Russische gasmarkt.

Bekijk ook: Energiereus RWE vergroot winst dankzij extra groene stroom

„Ik kan nu met zekerheid zeggen dat 2022 zich voor ons niet zal herhalen”, zegt ceo Michael Lewis dinsdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Daaruit blijkt een winststijging tot bijna €4,5 miljard. Het profiteerde van de grote stijging in gasprijzen.