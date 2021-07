Arbeidsmigrant op bungalowpark telt als toerist

De vrouw huurt via haar bedrijf 41 recreatiebungalows op een vakantiepark in Reusel-De Mierden, een gemeente tegen de Belgische grens aan, ten zuiden van Tilburg. Die vakantiehuizen verhuurt ze vervolgens weer door aan arbeidsmigranten. Over heel 2019 ging het om bijna 60.000 overnachtingen. Over dat aantal sloeg de gemeente de ondernemer ook aan voor de toeristenbelasting, à €1,55 per persoon per overnachting.

De verhuurder vecht de toeristenheffing aan omdat de arbeidsmigranten volgens haar in de gemeente wonen. Dat ze niet staan ingeschreven in de gemeente, is volgens haar de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Gemeente

De rechter gaat daar niet in mee. Alleen of iemand wel of niet bij de gemeente staat ingeschreven, is relevant bij de vraag of er toeristenbelasting moet worden betaald. Als dat niet het geval is, kan die toeristenbelasting dus opgelegd worden, zo staat in de dinsdag gepubliceerde uitspraak. Dat de gemeente verantwoordelijk zou zijn voor die inschrijvingen is volgens de rechter nergens op gebaseerd. Dat sommige arbeidsmigranten wel staan ingeschreven doet daar verder niks aan af. De ondernemer moet de toeristenbelasting gewoon betalen.