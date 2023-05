Premium Het beste van De Telegraaf

Erick Uijen van pensioenfonds PME: ’Ik ben van de fusies en de ruzies’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Eric Uijen: ’Halverwege mijn loopbaan dacht ik wel, moet ik niet iets anders gaan doen?’ Ⓒ Foto Serge Ligtenberg

Amsterdam - Voorzitter Eric Uijen van pensioenfonds PME voor de metaal- en techindustrie wist na zijn studie Rechten niet direct wat hij moest doen. Per toeval kwam hij toen terecht bij PMT, het andere metaalpensioenfonds. Als hij daar nu op terugblikt, was dat een tijd waarin pensioenfondsen nog ’supereenvoudig’ waren. Dat is nu anders. „Ik slaap goed, maar maak me wel zorgen.”