KPN-ceo Joost Farwerck werkt sinds februari volgens het 'draaiboek pandemie' Ⓒ ANP

Amsterdam - KPN-topman Joost Farwerck beleeft drukke tijden in een doodstil kantoor, waar hij de meeste dagen nog steeds naartoe reist. „Beneden is bewaking, en ik zit boven, maar voor de rest is dit kantoor leeg”, zegt hij.