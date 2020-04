Thuiszitten zorgt niet voor snellere belastingaangifte

Bekijk ook: Belastingadviseurs radeloos door vertraging Wolters Kluwer

Er zijn bij de Belastingdienst wel al meer dan 6 miljoen belastingaangiftes binnen. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar rond deze periode binnen waren.

De meeste mensen, ruim 8 op de 10, gebruikten het aangifteprogramma van de Belastingdienst om de aangifte te doen. Bijna 1 op de 10 gebruikte de belastingdienst-app om aangifte te doen, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar. De rest maakte gebruik van iemand die de aangifte voor hen deed.

Uitstel

De aangifte moet binnen zijn voor 1 mei. Voor sommige mensen, die bijvoorbeeld gebruik maken van belastinghulp, is dit met de huidige coronamaatregelen niet haalbaar. Zij moeten met iemand in een ruimte zitten om samen even naar de aangifte te kijken.

Zij kunnen het beste uitstel aanvragen. „De Belastingdienst begrijpt ook dat burgers en ondernemers in de huidige omstandigheden misschien niet toekomen aan het tijdig doen van aangifte. Mocht dat zo zijn, dan is het eenvoudig om uitstel aan te vragen tot 1 september”, zegt directeur Particulieren bij de Belastingdienst Liane Vlaskamp.

Mensen kunnen dat online via de site van de belastingdienst doen of door de Belastingtelefoon te bellen.