TeamNL en KLM doen geen onderzoek naar ’besmettingsvlucht’

Hendriks zei in een persconferentie dat TeamNL ’andere prioriteiten’ heeft dan een onderzoek naar het ontstaan van de besmettingen. „De focus ligt op de prestaties”.

Volgens de technisch directeur is het lastig om na te gaan waar deze hebben kunnen ontstaan. „Allereerst nam het aantal besmettingen toe in Nederland als gevolg van de versoepelingen, waar we allemaal mee bekend zijn. Verder kunnen besmettingen ontstaan op Schiphol, bij aankomst op de volle luchthaven Narita, in het vervoer naar Tokio en vervolgens in het olympisch dorp zelf. Ik vind het heel riskant om de conclusie te trekken dat het in het vliegtuig is gebeurd.”

Crew niet getest

Het KLM-personeel op de vlucht was niet getest, omdat Japan dat niet verplicht stelt en het op de lijst staat van ’veilige’ landen. Op sociale media is daarover veel onbegrip en verontwaardiging. Er is wel een verplichte temperatuurcontrole voor het KLM-personeel bij vertrek op Schiphol en aankomst in Tokio.

„Het aantal crewbesmettingen is heel erg laag, zo blijkt uit onze ervaringen in het afgelopen jaar. De crew moet bij symptomen of klachten een coronatest doen bij de GGD, en de uitslag wordt gedeeld met KLM Healthservices. De crew op de desbetreffende vlucht is niet besmet geraakt”, zegt een woordvoerder van KLM dinsdagmorgen. De luchtvaartmaatschappij stelt in navolging van TeamNL dat er meerdere momenten zijn geweest waarop de besmettingen hebben kunnen plaatsvinden. Het is nog te vroeg om het testbeleid ’te heroverwegen’, aldus de zegsman.

’Beste optie’

Het RIVM meldde maandag aan De Telegraaf dat de deltavariant die nu rondwaart de kans op besmetting in het vliegtuig groter maakt dan eerdere varianten op het virus. Ook was sprake van een lange vlucht, waardoor het risico op besmetting nóg groter wordt. Bovendien kan het virus ongemerkt worden doorgegeven. KLM gaf eerder aan de crew niet ziek is geworden.

Hendriks gaf aan dat van te voren overleg is geweest met het RIVM, virologen en KLM over het risico op besmetting, omdat er ook ’gewone’ passagiers meereisden op de vlucht. „Binnen de mogelijkheden die er waren was dit de beste optie”, zei Hendriks. De deelnemers zijn op zeventien verschillende vluchten naar Tokio gekomen. In verband met de verschillende data van aankomst is niet besloten om een vliegtuig te charteren, aldus TeamNL.