Profiel: Trey Parker en Matt Stone Politiek incorrect, zakelijk handig: makers 'South Park' honderden miljoenen rijker na deal

ROTTERDAM - De dood van Osama bin Laden, de opkomst van extreme gevoeligheid voor politiek incorrect taalgebruik, de naamsverandering van honkbalclub Cleveland indians, de ebola-uitbraak in 2014; de makers van tekenfilmserie South Park hebben door de jaren heen aardig raak geschoten met hun toekomstvoorspellingen. Maar de belangrijkste visie die Trey Parker en Matt Stone eerder hadden dan zo’n beetje wie dan ook in de tv- en filmwereld, is er niet eentje die ze aan hun kijkers hebben voorgeschoteld, maar die ze nu wel honderden miljoenen dollars oplevert: de opkomst van online kijken.