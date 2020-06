’Vakantieganger kan goedkoop tanken’

Consument die op reis gaat, ziet in de rest van Europa hoe goedkoop tanken is afgezet tegen hoge Nederlandse pompprijzen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Nederlanders die komende weken met de auto op vakantie gaan, zien aan de pomp geen grote prijsstijgingen voor benzine, diesel en gas. Daarmee blijft een volle tank in landen als België, Frankrijk, Italië en Spanje – en in Nederland – relatief goedkoop. Op dit moment kost een liter Euro95 in Nederland bij de goedkoopste pompen €1,36.