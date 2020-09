Schiphol verplicht mondkapje

Tot nu toe was het dragen van een mondkapje alleen verplicht bij de check-in, het boarden en de veiligheidscheck. Schiphol heeft dit nu overal verplicht gesteld, in navolging van de meeste andere Europese luchthavens. „Schiphol wil het voor reizigers zo duidelijk mogelijk maken en daarom vragen we sinds vandaag passagiers en medewerkers in alle voor passagiers toegankelijke gebieden op de luchthaven een mondkapje te dragen”, zegt een woordvoerder.

Afstand houden

De luchthaven probeert de kans op besmetting van luchtreizigers te minimaliseren door een serie maatregelen, zoals afstand houden en hygiënemaatregelen. Het verplichte mondkapje ’gaat om een aanvulling op het bestaande beleid’, aldus een woordvoerder. Volgens Schiphol wordt daarmee de richtlijn van de Europese luchtvaartwaakhond EASA gevolgd, alsmede de richtlijnen van het Europese RIVM, het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

„De basis voor die maatregelen zijn de protocollen die de luchtvaartmaatschappijen en luchthavens hebben opgesteld. Nog steeds geldt: kom niet naar Schiphol als je klachten hebt, houd anderhalve meter afstand en houd je aan de hygiëneregels”, zegt de woordvoerder van de luchthaven.

Geharmoniseerd

De Barin, de koepel van luchtvaartmaatschappijen, reageert positief. „Het zou wat ons betreft eens tijd worden dat het mondkapje verplicht werd op de luchthaven”, zegt voorman Marnix Fruitema, ook om aan te sluiten aan bijvoorbeeld de regels in het openbaar vervoer, waar een mondkapje ook verplicht is. De luchtvaartmaatschappijen zijn al langer voorstander van een geharmoniseerd coronaveiligheidsbeleid. „Het mondkapje kan er toe bijdragen dat reizigers weer meer vertrouwen krijgen om op reis te gaan”, aldus Fruitema.

De luchtvaartsector wil ook graag dat er meer coronatesten worden afgenomen. „Wij zijn idealiter voorstander van van het testen van reizigers voor vertrek naar landen met een oranje of rood risicoprofiel. Dit kan de noodzaak tot reisverboden en quarantainemaatregelen verlagen”, zegt een woordvoerder. De testcapaciteit is tot nu toe beperkt op Schiphol, omdat de test vrijwillig is en er niet voldoende handjes zijn. „Schiphol draagt graag bij door een ruime testlocatie te faciliteren”, aldus de zegsvrouw.