Zwitserse frank kopje kleiner

De minimunt is niet langer 2,96 millimeter in doorsnee groot geworden, en welgeteld nog 0,063 gram zwaar. Volgens de Zwitserse Munt is de nieuwe munt voor 2020 een vingeroefening van zijn muntmeesters.

Die hebben meteen heel minuscuul het Zwitserse icoon Albert Einstein, met uitstekende tong, toegevoegd op een zijde. Van de munt zijn precies 999 exemplaren gemaakt, inmiddels online allemaal uitverkocht .

Daarnaast produceerden de muntmeesters 37.000 exemplaren met het beeld van tennister Roger Federer, de eerste nog levende Zwitser die deze eer ten deel valt.