Storing bij ABN verholpen

Door de storing bij ABN Amro konden klanten tot vanavond niet internetbankieren of met iDeal betalen. Dat was afgelopen dinsdag en woensdag ook al het geval. Op Twitter regende het vooral klachten van ABN Amro-klanten die vanavond een maaltijd aan huis wilden laten bezorgen.

Waar het probleem zat, werd bij ABN Amro niet direct duidelijk. Bij ING was het vanochtend de app die een paar uur lang verkeerde transacties en saldi weergaf. Die storing zou alleen in de app hebben gezeten, en niet in de systemen van ING zelf.