Eerste records Nasdaq en S&P500 in 2018

De Nasdaq ging met 1,5% winst naar 7006,90 punten, de Dow steeg met 0,4% naar 24824 punten, de S&P500 dikte met 0,8% aan tot 2695,79.

Er was relatief weinig handel, maar macrocijfers waren goed. Transport- en technologieaandelen namen in waarde toe. De dollar zakte opnieuw (-0,3%) tegen de sterkere euro.

Bitcoin noteerde bijna 11,6% toename tot boven $15.000. PayPal-oprichter Peter Thiel heeft volgens de Wall Street Journal fors geïnvesteerd in de munt.

Olie daalt

De Brentolieprijs ging terug (-0,5%) even naar het hoogste niveau sinds 2015. De onlusten in Iran lijken de markt nog niet te raken, terwijl de verstoring van de productie in Libië. De haarscheuren in de zogeheten Forties-pijplijn in de Noordzee opgelost.

Bij de fondsen werd supermarktketen Target 4,1% duurder. Volgens analisten van Loup Ventures zou Amazon.com na Whole Foods nu Target. Dat zou een zinvolle aanvulling zijn: ze zitten in dezelfde consumentenmarkt, Target heeft een uitgebreid netwerk. Webwinkel Amazon werd 1,7% duurder. Oracle daalde 1,5%, ook door toedoen van Amazon. Dat zou net als Saleforce (+2,1%) werken aan een eigen database, als alternatief voor Oracle. Industrieel conglomeraat GE steeg met 3%. Apple won 1,8%.

Weight Watchers (+8%) kreeg een lift nadat de populaire dj Khaled de afvalmethode heeft omarmd. Online meldde Khaled tien kilo te zijn kwijtgeraakt. Aandelen van marihuana-producenten deden het goed nadat de staat Californië in de VS het gebruik heeft toegestaan.