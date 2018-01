Huizenbezitter morst vermogen

Meer dan de helft gaat aan het einde van de rentevaste periode klakkeloos mee in het rente-aanbod van de hypotheekaanbieder, zonder zelfs maar te onderzoeken of er goedkopere alternatieven zijn, blijkt uit onderzoek dat de Vereniging Eigen Huis vanochtend naar buiten brengt.

Niet gaan shoppen is onverstandig, want de hypotheekmarkt is de laatste jaren bestormd door prijsvechters. Op een aflossingsvrije hypotheek kan bij een nieuwe rentevaste periode van tien jaar zo 50 euro bruto per maand worden bespaard. Eigen Huis-woordvoerder Manon van Essen vindt het vreemd dat woningbezitters die kans niet grijpen, „zelfs niet nu banken verplicht zijn om aan het einde van een rentevaste periode op tijd met een nieuw voorstel te komen”.