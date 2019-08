Kleinere pick-uptrucks spekken kas GM

Detroit - General Motors (GM) heeft in het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met de verkoop van de nieuwe kleinere varianten van zijn pick-uptrucks op de Amerikaanse thuismarkt. De grootste autoproducent van de Verenigde Staten boekte meer winst in vergelijking met een jaar eerder, vrijwel uitsluitend omdat de marges op pick-uptrucks en sportieve terreinwagens (SUV's) relatief hoog zijn. In totaal verkocht de automaker namelijk minder voertuigen.