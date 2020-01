Bankentop loopt warm voor World Economic Forum in Davos

DSM-topman Feike Sybesma van speciaalchemiebedrijf DSM zal eveneens zijn opwachting maken in Davos. De Nederlander werd vorig jaar nog benoemd tot lid van de raad van toezicht bij het WEF. Vanuit die functie moet hij toezien op de „missie en waarden” van de organisatie.

Sinds 1971 bespreken CEO's van multinationals en wereldpolitici de grote uitdagingen van de tijd in de Zwitserse Alpen. Slechts eenmaal vond de top niet in Davos plaats: in 2002 trok de organisator Klaas Schwab naar New York, als teken van solidariteit na de aanslagen van elf september.

De ontmoetingplaats voor internationale kopstukken zal plaatsvinden van 21 januari tot 24 januari. Naast de Nederlandse vertegenwoordiging staan ECB-topvrouw Christine Lagarde en de Amerikaanse president Trump eveneens op de lijst met bezoekers van het WEF.