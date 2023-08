’Makkelijke’ keuze voor uitgesteld betalen achtervolgt stel nog 27 jaar

Amsterdam - Je wilt iets duurs hebben maar hebt het geld niet op je bankrekening staan: hoe makkelijk is het dan om te kiezen voor uitgesteld betalen of betalen in termijnen? Die gemakkelijke keuze kan je echter decennialang achtervolgen als dat afbetalen toch niet helemaal lukt.

Een stel zit decennia in de problemen door onverstandige financiële keuzes. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images