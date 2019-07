'Strafproces tegen Air France om crash 2009'

De maatschappij zou volgens het parket van Parijs "nalatig en onvoorzichtig" zijn geweest door haar piloten niet van voldoende informatie te voorzien, meldt persbureau AFP op basis van bronnen. De aanklagers zouden daarnaast de juridische strijd tegen Airbus, de fabrikant van het toestel, willen staken.

Vlucht 447 stortte op 1 juni 2009 neer in de Atlantische Oceaan. De crash zorgt al jaren voor veel discussie. Aanvankelijk werd het ongeluk toegeschreven aan een combinatie van technisch en menselijk falen. Later onderzoek legde de schuld nadrukkelijker bij de piloten.

Andere incidenten

In een recente, nog niet naar buiten gekomen aanklacht staat volgens AFP dat in de maanden voorafgaand aan het ongeval al andere incidenten hadden plaatsgevonden. Naar aanleiding van die incidenten zou Air France zijn piloten beter hebben moeten instrueren over bepaalde procedures die zij moesten volgen.

Air France spreekt de beschuldigingen in een reactie tegen. Of het daadwerkelijk tot een proces zal komen is overigens niet duidelijk. In Frankrijk legt justitie aanklachten eerst bij onderzoeksrechters voor. Die bepalen dan of er een zaak gestart wordt.