Novisource plukt vruchten van specialisatie

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met meer dan 50 procent naar 0,62 miljoen euro, van 0,38 miljoen euro een jaar eerder. Ongeveer de helft van die stijging komt door de veranderde boekhoudgrondslagen van IFRS 16. Daarnaast droeg de verlaging van het kostenniveau bij aan het betere resultaat.

Volgens Novisource toont dit aan dat de onderneming, na de strategische heroriëntatie vorig jaar, de goede weg is ingeslagen. De concurrentie op de krappe arbeidsmarkt is echter fors. Novisource heeft extra geïnvesteerd in corporate recruitment en hoopt daarmee in het tweede halfjaar meer consultants aan te kunnen trekken en de omzet te kunnen doen stijgen.

Consultancy-activiteiten

Onder de streep bleef wel wat minder winst over. De nettowinst zakte tot 0,35 miljoen euro, waar een jaar terug dankzij een incidentele bate op de verkoop van activiteiten nog een winst van 0,55 miljoen euro in de boeken ging.

Het bedrijf stootte vorig jaar zijn contracting-activiteiten af en richt zich nu alleen nog op de consultancy-activiteiten en de groei daarvan. De omzet kwam uit op 7,3 miljoen euro. Inclusief de contracting-activiteiten werd in de eerste helft van vorig jaar nog een omzet van 9,7 miljoen euro geboekt.

Het eigen vermogen kwam daarnaast iets lager uit, als gevolg van de dividenduitkering en de behaalde resultaten in de eerste jaarhelft. Tegen deze achtergrond heeft Novisource besloten zijn ING-faciliteit van 0,6 miljoen euro af te lossen. Dit zorgt volgens het bedrijf voor een besparing op de rentelasten.