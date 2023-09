Adyen favoriet bij beursexperts

Adyen scoort een 9. Dat betekent dat het aantal experts dat de betalingsverwerker op de favorietenlijst zette, 9 hoger is dan het aantal experts dat Adyen als flopper ziet. Chipmachinefabrikant ASML en supermarktketen Ahold Delhaize volgen beide met een 6.

De beursexperts zien het voor september somber in voor Philips (-7), nadat het zorgtechnologiebedrijf afgelopen maand mede dankzij de aankoop van een groot belang door investeringsmaatschappij Exor met een koerswinst van 10% uitblonk. Zij rekenen ook op een slechte maand voor staalproducent ArcelorMittal.

Particulieren

Voor veel particuliere beleggers is het te hopen dat de visie van de beursexperts wat betreft Adyen uitkomt. Zij grepen de forse koersdaling ruim twee weken geleden in reactie op zijn tegenvallende halfjaarcijfers en weinig overtuigende toelichting aan om historisch gezien goedkoop in te stappen. Achteraf te vroeg. Afgelopen week vond er wel een voorzichtig herstel plaats.

Bekijk ook: Particuliere beleggers zien koersval Adyen als koopkans

Voorzichtig positief

Voor aandelen als geheel zijn meer beursexperts voor zowel september als de komende zes maanden optimistisch dan pessimistisch. Het verschil is echter niet groot en vooral voor de langere periode hanteren veel experts een neutrale visie.