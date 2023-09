'Gouden visum' moet investeerders naar Indonesië lokken

Het kopen van aandelen van Indonesische bedrijven of staatsobligaties gelden als investering, evenals de inleg in een spaar- of depositorekening in het land. Hoe hoger het bedrag, hoe langer het toegestane verblijf. Iemand die bijvoorbeeld $350.000 investeert komt in aanmerking voor een verblijf van vijf jaar. Bij een bedrag van $700.000 is dat tien jaar.

Naar verwachting kunnen houders van een gouden visum profiteren van exclusieve voordelen. Zo hoeven zij niet langer een tijdelijke verblijfsvergunning aan te vragen.

Tweede thuis

Vorig jaar kwam Indonesië nog met een 'tweedethuisvisum' voor rijke toeristen die minstens 2 miljard Indonesische rupiah op hun bankrekening hebben staan. Dat is omgerekend zo'n €121.000.

Indonesië is niet het eerste land dat gouden visa verstrekt. De Verenigde Staten, Ierland, Nieuw-Zeeland en Spanje hebben vergelijkbare visa geïntroduceerd om buitenlands kapitaal en vermogende inwoners aan te trekken.