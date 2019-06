Euronext begint uitrookprocedure Oslo Børs

Euronext, dat onder meer de aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs uitbaat, was in een biedingenstrijd verwikkeld met het Amerikaanse Nasdaq. Dat bedrijf meldde zich voor Oslo Børs nadat Euronext eigenlijk al een deal had.

