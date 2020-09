Brexit-stress haalt Britse pond steeds verder onderuit

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

De neerwaartse spiraal bij het Britse pond zet onverminderd voort met een duikeling naar het laagste niveau in zes weken in vergelijking met de dollar naar een stand van $1.282. Op weekbasis is de Britse munt 3,5% in waarde gedaald tegenover de Amerikaanse valuta en de euro.