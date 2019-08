'Bod Takeaway is opportunistisch'

Volgens de marktkenners zijn de te behalen synergieën en de sterke cijfers over de eerste helft van het jaar van Just Eat niet verwerkt in het bod van Takeaway. Zij wijzen ook op de huidige marktprijs van Just Eat-aandelen. De koers ligt momenteel boven het bod van Takeaway. Daarnaast zijn er volgens Macquarie voldoende andere geïnteresseerden om Just Eat over te nemen. Zo gaven Amazon en Uber aan "onbevredigde verlangens" te hebben om zich in de sector van maaltijdbestelbedrijven te kopen.

ING beoordeelt de deal als positief voor Takeaway omdat Just Eat een sterke aanwinst is tegen een redelijke prijs. De marktvorsers bij de Nederlandse bank verwachten dat het fusiebedrijf een agressieve marketingsstrategie blijft hanteren en waarschijnlijk overgaat tot één platform om maaltijden op aan te bieden. Volgens ING is het groeipotentieel behoorlijk. ING hanteert een koopadvies op Takeaway.

"Slimme zet"

Jefferies beoordelen de fusie eveneens als positief. "Opportunistische groei via overnames is een slimme zet", schrijven de analisten. Dat het management van Takeaway aan het roer blijft is in het bijzonder een opsteker. Jefferies hanteert een hold-advies op Takeaway.

Takeaway stond omstreeks 11.15 uur 2,6 procent hoger op 77,75 euro.