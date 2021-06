Bond wil massaal bezwaar tegen spaartaks

Spaarders betalen boven de vrijstelling belasting over een fictief rendement, hoewel banken al tijden geen cent rente uitbetalen en zelfs negatieve rente berekenen over grote spaartegeoeden.

„Al vele jaren betalen 1,3 miljoen spaarzame burgers en ondernemers meer belasting dan er jaarlijks aan rendement op hun vermogen wordt bijgeschreven”, zegt voorzitter Jurgen de Vries. Hij put hoop uit de conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

De advocaat-generaal lijkt in zijn conclusie van afgelopen maart te zeggen dat het systeem van vermogensrendementsheffing oneerlijk is, doordat het spaarders te zwaar belast en zelfs onteigent om het ’fiscale privilege’ te betalen van mensen die hun geld met meer risico beleggen, bijvoorbeeld in vastgoed of aandelen.

De Vries wijst erop dat de Tweede Kamer pleit voor een herziening van box 3, zodat alleen de daadwerkelijke behaalde rendementen worden belast.

De Bond voor Belastingbetalers stelt via website een gratis bezwaarschrift ter beschikking en voert namens tienduizenden belastingbetalers rechtszaken. „Hoe meer mensen bezwaar maken tegen hun box 3-heffing, des te krachtiger is de boodschap aan de wetgever en de rechterlijke macht om de rechten van belastingbetalers eindelijk te beschermen”, aldus De Vries.