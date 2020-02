Chalet €12 miljoen in het Amerikaanse skioord Vail Ⓒ Engel & Völkers

Amsterdam - Het duurste pand in een wintersportdorp staat te koop in het Zwitserse St. Moritz, voor €47 miljoen. Met tien slaapkamers en twaalf badkamers. Een skipaleis in Aspen (VS) noteert de tweede plaats in de top 10 duurste winterverblijven.