Prinses Beatrix heeft een vriendin verloren

Prinses Beatrix had volgens kringen rond het hof regelmatig contact met de Britse vorstin via de telefoon. Ook zou de moeder van koning Willem-Alexander vaker buiten het beeld van de camera’s korte bezoekjes hebben gebracht aan Elizabeth voor een gesprek bij een lunch of diner. Ook kwam zij in Londen vaak bij het gezin van prins Friso en prinses Mabel.

Wat iets zegt over haar goede banden met het Britse hof, is dat prinses Beatrix twee jaar geleden in Londen was bij de herdenkingsdienst voor de overleden lady Elizabeth Anson. Deze achternicht van de Britse koningin was bevriend met zowel Elizabeth als Beatrix. Zij was overigens een van de bruidsmeisjes op het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus in 1966.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima (l.) met koningin Elizabeth, prins Charles en hertogin Camilla in 2018. Ⓒ Foto ANP

,,Intens dankbaar zijn wij voor de hechte vriendschap waaraan koningin Elizabeth zo’n onvergetelijke bijdrage heeft geleverd”, reageerde het koningspaar samen met prinses Beatrix op het overlijden van Elizabeth. De woorden passen bij een gekoesterd, persoonlijk contact. Gezien de warme band zal ook koningin Máxima zich vrij hebben gevoeld om tijdens haar recente bezoek aan de VS te reageren: „Ik kan me geen andere, betere manier bedenken om haar te eren dan door haar voorbeeld te volgen in ons werk.”

Buiten de privébezoeken kwamen de Oranjes voor het oog van de camera naar Engeland. Zoals voor de opening van de Olympische Spelen van 2012, de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in 2015 en de Garter Day van 2019 in Windsor, waarop koningin Elizabeth koning Willem-Alexander toeliet tot de allerhoogste Britse ridderorde. Dat was overigens een jaar voordat de huidige koningin-gemalin Camilla werd toegelaten. Prinses Beatrix was al lid.

V.l.n.r. koningin-moeder Elizabeth, prins Bernhard, koningin Elizabeth, prins Philip, koningin Juliana en prinses Margaret in 1972. Ⓒ Foto ANP

De Tweede Wereldoorlog bracht de Britse en Nederlandse koninklijke families al dichter bij elkaar. Met haar ballingschap in Londen kon koningin Wilhelmina voorkomen in Duitse handen te vallen. Een Britse torpedojager kwam haar ophalen. Ook het jonge gezin van de toenmalige prinses Juliana en prins Bernhard verbleef korte tijd in Londen, voordat zij met haar twee jonge dochters doorreisde naar Canada. Tijdens de stop in Engeland werd prinses Irene gedoopt in de kapel van Buckingham Palace. Een van haar doopouders was koninigin-moeder Elizabeth, beter bekend als queen-mum: de moeder van de vorige week overleden koningin Elizabeth.

’Zeer veel plezier’

Koningin Elizabeth II kwam ongebruikelijk vaak naar Nederland. Zij was voor het laatst officieel in Nederland in 2007, vanwege het 400-jarig bestaan van de Engelse Kerk in Amsterdam. In 1988 reisde zij onder meer naar de hoofdstad voor een tentoonstelling over koning-stadhouder Willem III in de Nieuwe Kerk. De zilveren bruiloft van koning Juliana en prins Bernhard was reden voor haar komst in 1962. Zes jaar na haar aantreden in 1952 bracht zij een staatsbezoek, dat drie keer werd beantwoord uit Nederland. Door koningin Juliana (1972), koningin Beatrix (1982) en koning Willem-Alexander (2018). Ieder nieuw staatshoofd brengt in de regel immers weer opnieuw een staatsbezoek aan bevriende landen.

De foto’s toonden meer ontspanning dan op andere staatsbezoeken. „De banden zijn zo goed dat we zeer veel plezier met elkaar hebben”, zei de koning op zijn staatsbezoek van 2018. „Het is hartelijk en gezellig.”