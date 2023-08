Markt beursgangen tot leven: miljardendeals in tech en bezorging

Zakenbanken en beleggers hebben er lang op moeten wachten, maat langzamerhand begint de markt voor beursgangen weer op stoom te komen. In de VS is het vooral wachten op het verwachte vuurwerk bij de Britse chipontwerper Arm, maar ook online boodschappenreus Instacart maakt zich op om naar de beurs te gaan. In Europa begint het vuurtje voor introductie ook weer aan te wakkeren.

Instacart Ⓒ ANP / HH